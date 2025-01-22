Зеленський: Росія висунула ультиматуми, мене хотіла замінити на Медведчука

За словами президента, на всіх переговорних зустрічах Росія висувала одні й ті самі ультиматуми

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками Міжнародної медіаради заявив, що Росія під час перемовин у 2022 році передала список вимог Україні. Серед іншого, Зеленського хотіли замінити на екснардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Зеленський підкреслив, що не зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині та не вів з ним перемовин. Однак у перші дні повномасштабної війни йому передали "папірець з ультиматумами" Росії від людей, які назвали себе перемовниками.

"Мені показали, що я маю відступити. Вони замінять мене на проросійського Медведчука, я більше не президент", – сказав Зеленський.

Серед інших вимог також було:

→ увесь Донбас належить Росії й Україна має це визнати;

→ необхідно визнати російську мову;

→ проголосувати за зміни до Конституції, які б гарантували Україні нейтральний статус;

→ зменшити армію до 50 000 осіб. Наразі Збройні Сили України налічують 850 000 військових, зазначив президент;

→ віддати Росії або знищити всю зброю, зокрема артилерію, яка має дальність ураження понад 20 км.

Зеленський підкреслив, що саме через ці пункти ніколи не відбувалися перемовини. Під час зустрічей перемовних груп у Білорусі та Туреччині російська сторона також висунула аналогічні ультиматуми.

"Це ультиматум від кілера, його ім'я Путін. Я послав цих людей у своєму кабінеті", – сказав він.