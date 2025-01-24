"Москві слова не давали". МЗС відповіло на вимогу РФ скасувати обіцянку щодо України в НАТО

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відповів на вимогу Росії скасувати обіцянку щодо майбутнього вступу України в НАТО від 2008 року. Він підкреслив, що агресор не має жодного голосу в цьому питанні.

"Ой, лишенько, союзник Північної Кореї виставляє ультиматуми НАТО. Повна фігня. Москві слова не давали з цього питання", – заявив він.

Тихий зазначив, що Росія веде загарбницьку війну в Європі, а її окупаційні війська перебувають в Україні та інших європейських країнах.

Речник МЗС підкреслив, що архітектура безпеки Європи побудована саме на захисті від Росії.

Словам Тихого передувала заява заступника міністра закордонних справ Росії Олександра Грушко. Він виступив із вимогою, щоб ключовою умовою припинення війни проти України було скасування зобов’язань щодо майбутнього членства України, які були оголошені на Бухарестському саміті НАТО у 2008 році.

16 січня президент повідомив, що США і ще три країни поки що не бачать Україну в НАТО.

22 січня Зеленський заявив, що Росія висунула ультиматуми Україні в перші дні повномасштабної війни. Його хотіли замінити на Медведчука, зменшити армію і знищити зброю.