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23.03.2019, 09:20

МИД Польши требует немедленно освободить Гриба и других узников

МИД Польши требует немедленно освободить Гриба и других узников - Фото
Павел Гриб (фото - Facebook Игоря Гриба)

Министерство иностранных дел Польши требует от России немедленного освобождения всех украинских политзаключенных

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МИД Польши призвало Москву немедленно освободить украинского политзаключенного Павла Гриба, которого судилище в России приговорило к шести годам общего режима, и других узников. Об этом министерство сообщает на официальном сайте.

"Мы очень обеспокоены приговором для 20-летнего украинца Павла Гриба, которого коварно похитила Федеральная служба безопасности России на территории Беларуси в августе 2017 года", - пишет польский МИД.

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"Мы требуем освобождения как Павла Гриба, так и всех других украинцев, которых незаконно задержала Россия, а до этого момента - обеспечить им необходимую медицинскую помощь и связь с семьями", - гласит заявление министерства.

Вчера, 22 марта, Грибу на судилище в РФ дали шесть лет тюрьмы "за содействие террористической деятельности". Политзаключенный практически сразу объявил голодовку.

МИД Украины считает, что Россия грубо нарушила нормы международного права, похитив Гриба в Беларуси, скрывая его местонахождение, удерживая взаперти в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а также отказав ему в неотложной медпомощи. Все свидетельства Гриба о насилии со стороны спецслужб РФ были отброшены судом, который вынес неправомерный приговор, напомнило министерство.

Евросоюз вчра обратился к России с требованием немедленного освобождения Павла Гриба.

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Теги: Павел Гриб, польша, МИД
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