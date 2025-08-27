МИД предупредил о российской кампании дезинформации против Украины в Африке

Россия пытается перенести свою войну и противостояние с Украиной на Африканский континент, заявили в Министерстве иностранных дел

Африка (Иллюстративное фото: Jerome Favre/EPA)

Министерство иностранных дел наблюдает значительную активизацию российской дезинформации против Украины в государствах Африки, ведомство отвергло российские обвинения, которые не имеют под собой никаких оснований или доказательств. Об этом говорится в официальном заявлении МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, российские чиновники и связанные с Москвой медиа и блогеры вбрасывают в информационное пространство не подкрепленные никакими фактами инсинуации с обвинениями Украины в якобы "опасной деятельности", "подрыве основ государственности и суверенитета" африканских стран, поставках оружия и оказании поддержки незаконным вооруженным формированиям, планах дестабилизации стран или целых субрегионов континента.

"Российская пропаганда фактически бросила против Украины весь свой арсенал: от голословных обвинений в медиа и распространения дезинформации сетками пророссийских ботов в соцсетях, до распространения поддельных документов и других откровенных фейков. Официально опровергаем все указанные российские обвинения, которые не имеют под собой никаких оснований или доказательств", — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что Украина стремится развивать отношения с государствами Африки на основе взаимного уважения ради процветания, прогресса и укрепления суверенитета. Украина доказала такой подход делами, почти вдвое увеличив дипломатическое присутствие на континенте, развивая сотрудничество в области сельского хозяйства, технологий, энергетики, образования, цифровизации, оказывая поддержку в рамках программы "Зерно из Украины".

"Мы развиваем сотрудничество с Африканским Союзом и поддерживаем африканские инициативы на международной арене, как и в целом увеличение представленности и усиление роли государств Африки в Совбезе ООН и на других международных площадках. Благодарны странам Африки за поддержку усилий по восстановлению справедливого мира для Украины и в свою очередь уверяем в поддержке мира и стабильности для наших африканских партнеров", — добавили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что Россия обвиняет Украину в том, чем занимается сама. Ведь именно Россия направляет в государства Африки наемников и частные армии, которые поддерживают неконституционные режимы, разоряют природные ресурсы, несут дестабилизацию и хаос, совершают многочисленные преступления.

В ведомстве добавили, что Россия пытается перенести свою войну и противостояние с Украиной на Африканский континент. Там осудили попытки России втягивать государства Африки в политическое противостояние и расценили усиление российской дезинформации против Украины как попытки Москвы помешать активизации отношений Киева и государств Африки.

"Заверяем правительства стран Африки в искренних намерениях развивать взаимовыгодное сотрудничество ради увеличения благосостояния и самодостаточности наших государств", — резюмировали в МИД.