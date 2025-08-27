МЗС попередило про російську кампанію дезінформації проти України в Африці

Росія намагається перенести свою війну та протистояння з Україною на Африканський континент, заявили в Міністерстві закордонних справ

Африка (Ілюстративне фото: Jerome Favre/EPA)

Міністерство закордонних справ спостерігає значну активізацію російської дезінформації проти України в державах Африки, відомство відкинуло російські закиди, які не мають під собою жодних підстав чи доказів. Про це йдеться в офіційній заяві МЗС.

За даними зовнішньополітичного відомства, російські посадовці та пов'язані з Москвою медіа й блогери вкидають в інформаційний простір не підкріплені жодними фактами інсинуації зі звинуваченнями України в нібито "небезпечній діяльності", "підриві основ державності й суверенітету" африканських країн, постачанні зброї та наданні підтримки незаконним збройним формуванням, планах дестабілізації країн чи цілих субрегіонів континенту.

"Російська пропаганда фактично кинула проти України весь свій арсенал: від голослівних звинувачень у медіа та розповсюдження дезінформації сітками проросійських ботів у соцмережах, до поширення підроблених документів та інших відвертих фейків. Офіційно спростовуємо усі зазначені російські закиди, які не мають під собою жодних підстав чи доказів", – йдеться у заяві.

В МЗС зазначили, що Україна прагне розвивати відносини з державами Африки на основі взаємної поваги заради процвітання, прогресу та зміцнення суверенітету. Україна довела такий підхід справами, майже вдвічі збільшивши дипломатичну присутність на континенті, розвиваючи співпрацю в галузях сільського господарства, технологій, енергетики, освіти, цифровізації, надаючи підтримку в рамках програми "Зерно з України".

"Ми розвиваємо співпрацю з Африканським Союзом і підтримуємо африканські ініціативи на міжнародній арені, як і загалом збільшення представленості та посилення ролі держав Африки в Радбезі ООН та на інших міжнародних майданчиках. Вдячні країнам Африки за підтримку зусиль з відновлення справедливого миру для України та своєю чергою запевняємо у підтримці миру та стабільності для наших африканських партнерів", – додали у відомстві.

У МЗС наголосили, що Росія звинувачує Україну в тому, чим займається сама. Адже саме Росія направляє до держав Африки найманців і приватні армії, які підтримують неконституційні режими, плюндрують природні ресурси, несуть дестабілізацію та хаос, вчиняють численні злочини.

У відомстві додали, що Росія намагається перенести свою війну та протистояння з Україною на Африканський континент. Там засудили спроби Росії втягувати держави Африки в політичне протистояння та розцінили посилення російської дезінформації проти України як спроби Москви завадити активізації відносин Києва та держав Африки.

"Запевняємо уряди країн Африки в щирих намірах розвивати взаємовигідну співпрацю заради збільшення добробуту та самодостатності наших держав", – резюмували в МЗС.