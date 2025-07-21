Зеленський про співпрацю з Африкою: Ми не хочемо впливати, ми хочемо бути партнерами
Україна повинна посилити співпрацю із державами Африки, зокрема у сферах економіки та безпеки, щоб витіснити російський вплив на континенті. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський під час наради з дипломатами.
Глава держави згадав про співпрацю з африканськими країнами в межах Організації Об’єднаних Націй.
"І коли у вас не було африканських країн разом з вами, на вашому боці, а потім через роботу, різну, у вас ці країни з’являються, які підтримують вас, то це говорить про те, що є результат цієї роботи", – сказав президент.
За його словами, це важливі рішення для майбутнього.
"У вас буде все, пов’язане з викраденнями українських дітей. У вас все одно буде щось, пов’язане з трибуналом", – додав глава держави.
Він акцентував, що континент важливий у контексті тиску на Росію, тому з Африкою "потрібно більше говорити".
"З Африкою потрібно мати діалог. Не про слова мова. Мати діалог економічний. Щоб це була велика двостороння перемога з кожною з цих країн. З кожною, яка готова", – уточнив Зеленський.
Він вважає, що буде важливим безпековий сегмент, зокрема після завершення війни Росії проти України.
"Дуже хочеться, щоб українська оборонка працювала на Африку, і таким чином, через конкуренцію і інший тиск, могла замістити російський вплив. Ми не хочемо впливати, ми хочемо бути партнерами", – наголосив він.
Зеленський зазначив, що Україна не хоче "обирати" лідерів Африки, як це робить Росія через зброю. Україна хоче партнерських стосунків з державами континенту, щоб "вони обрали економіку і безпеку".
"Це те, що ми можемо дати Африці. Тому з ними треба працювати", – резюмував президент.
- 13 липня у розвідці повідомили, що Росія нарощує інформаційну присутність у державах Африки, розбудовуючи мережі пропагандистського ресурсу ТАСС та телеканалу RT.
- 14 липня ГУР повідомляло, що обсяг ресурсів, які Росія отримує з країн Африки, не зменшився – навпаки, окупанти ще більше працюють над нарощуванням їх кількості.
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