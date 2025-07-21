Зеленський про співпрацю з Африкою: Ми не хочемо впливати, ми хочемо бути партнерами

Україна не хоче "обирати" лідерів Африки, як це робить Росія через зброю, заявив президент

Володимир Зеленський та Андрій Сибіга (Фото: ОП)

Україна повинна посилити співпрацю із державами Африки, зокрема у сферах економіки та безпеки, щоб витіснити російський вплив на континенті. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський під час наради з дипломатами.

Глава держави згадав про співпрацю з африканськими країнами в межах Організації Об’єднаних Націй.

"І коли у вас не було африканських країн разом з вами, на вашому боці, а потім через роботу, різну, у вас ці країни з’являються, які підтримують вас, то це говорить про те, що є результат цієї роботи", – сказав президент.

За його словами, це важливі рішення для майбутнього.

"У вас буде все, пов’язане з викраденнями українських дітей. У вас все одно буде щось, пов’язане з трибуналом", – додав глава держави.

Він акцентував, що континент важливий у контексті тиску на Росію, тому з Африкою "потрібно більше говорити".

"З Африкою потрібно мати діалог. Не про слова мова. Мати діалог економічний. Щоб це була велика двостороння перемога з кожною з цих країн. З кожною, яка готова", – уточнив Зеленський.

Він вважає, що буде важливим безпековий сегмент, зокрема після завершення війни Росії проти України.

"Дуже хочеться, щоб українська оборонка працювала на Африку, і таким чином, через конкуренцію і інший тиск, могла замістити російський вплив. Ми не хочемо впливати, ми хочемо бути партнерами", – наголосив він.

Зеленський зазначив, що Україна не хоче "обирати" лідерів Африки, як це робить Росія через зброю. Україна хоче партнерських стосунків з державами континенту, щоб "вони обрали економіку і безпеку".

"Це те, що ми можемо дати Африці. Тому з ними треба працювати", – резюмував президент.