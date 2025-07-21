Зеленский о сотрудничестве с Африкой: Мы не хотим влиять, мы хотим быть партнерами
Украина должна усилить сотрудничество с государствами Африки, в частности в сферах экономики и безопасности, чтобы вытеснить российское влияние на континенте. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский во время совещания с дипломатами.
Глава государства упомянул о сотрудничестве с африканскими странами в рамках Организации Объединенных Наций.
"И когда у вас не было африканских стран вместе с вами, на вашей стороне, а потом через работу, разную, у вас эти страны появляются, которые поддерживают вас, то это говорит о том, что есть результат этой работы", — сказал президент.
По его словам, это важные решения для будущего.
"У вас будет все, связанное с похищениями украинских детей. У вас все равно будет что-то, связанное с трибуналом", — добавил глава государства.
Он акцентировал, что континент важен в контексте давления на Россию, поэтому с Африкой "нужно больше говорить".
"С Африкой нужно иметь диалог. Не о словах речь. Иметь диалог экономический. Чтобы это была большая двусторонняя победа с каждой из этих стран. С каждой, которая готова", — уточнил Зеленский.
Он считает, что будет важным сегмент безопасности, в частности после завершения войны России против Украины.
"Очень хочется, чтобы украинская оборонка работала на Африку, и таким образом, через конкуренцию, и другое давление, могла заместить российское влияние. Мы не хотим влиять, мы хотим быть партнерами", — подчеркнул он.
Зеленский отметил, что Украина не хочет "выбирать" лидеров Африки, как это делает Россия через оружие. Украина хочет партнерских отношений с государствами континента, чтобы "они выбрали экономику и безопасность".
"Это то, что мы можем дать Африке. Поэтому с ними надо работать", — резюмировал президент.
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