Зеленский о сотрудничестве с Африкой: Мы не хотим влиять, мы хотим быть партнерами

Украина не хочет "выбирать" лидеров Африки, как это делает Россия через оружие, заявил президент

Владимир Зеленский и Андрей Сибига (Фото: ОП)

Украина должна усилить сотрудничество с государствами Африки, в частности в сферах экономики и безопасности, чтобы вытеснить российское влияние на континенте. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский во время совещания с дипломатами.

Глава государства упомянул о сотрудничестве с африканскими странами в рамках Организации Объединенных Наций.

"И когда у вас не было африканских стран вместе с вами, на вашей стороне, а потом через работу, разную, у вас эти страны появляются, которые поддерживают вас, то это говорит о том, что есть результат этой работы", — сказал президент.

По его словам, это важные решения для будущего.

"У вас будет все, связанное с похищениями украинских детей. У вас все равно будет что-то, связанное с трибуналом", — добавил глава государства.

Он акцентировал, что континент важен в контексте давления на Россию, поэтому с Африкой "нужно больше говорить".

"С Африкой нужно иметь диалог. Не о словах речь. Иметь диалог экономический. Чтобы это была большая двусторонняя победа с каждой из этих стран. С каждой, которая готова", — уточнил Зеленский.

Он считает, что будет важным сегмент безопасности, в частности после завершения войны России против Украины.

"Очень хочется, чтобы украинская оборонка работала на Африку, и таким образом, через конкуренцию, и другое давление, могла заместить российское влияние. Мы не хотим влиять, мы хотим быть партнерами", — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Украина не хочет "выбирать" лидеров Африки, как это делает Россия через оружие. Украина хочет партнерских отношений с государствами континента, чтобы "они выбрали экономику и безопасность".

"Это то, что мы можем дать Африке. Поэтому с ними надо работать", — резюмировал президент.