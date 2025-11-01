МИД призвал к новым санкциям против Росатома на фоне российских ударов по подстанциям АЭС

В ведомстве считают, что сотрудники российской государственной корпорации причастны к планированию ударов по энергообъектам Украины

Росатом (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Министерство иностранных дел призвало партнеров усилить санкционное давление на государство-агрессор, в частности расширить ограничения в отношении корпорации Росатом. Об этом говорится в заявление ведомства относительно новых российских ударов по подстанциям, которые питают атомные электростанции Украины.

МИД осудил целенаправленные удары России по подстанциям, от стабильного функционирования которых зависит надежное внешнее электропитание украинских АЭС.

Эти объекты входят в инфраструктуру, которую посещают и оценивают экспертные группы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках миссий к подстанциям, критически важным для ядерной безопасности.

Впервые после 12 декабря 2024 года – даты, когда Совет управляющих МАГАТЭ абсолютным большинством принял резолюцию GOV/2024/73, подчеркивающую прямую угрозу безопасности от ударов по инфраструктуре внешнего электропитания АЭС, — Россия снова осуществила прицельные атаки именно по таким объектам.

МАГАТЭ сообщило, что в результате атак 30 октября года были повреждены подстанции, важные для безопасного внешнего электропитания АЭС. Украина полностью разделяет беспокойство, высказанное агентством, говорится в заявлении.

"Целенаправленные удары по гражданским энергетическим объектам, от которых напрямую зависит безопасная эксплуатация ядерных установок, имеют признаки ядерного терроризма, грубо нарушают нормы международного гуманитарного права – в частности принципы различения и пропорциональности", — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что такие действия несовместимы с "Семью незаменимыми принципами" МАГАТЭ – прежде всего с четвертым (относительно обязательности надежного внешнего электропитания ядерных объектов).

В МИД убеждены, что учитывая последовательность поражения узловых подстанций и соответствие выбранных целей схемам внешнего электропитания АЭС, есть основания полагать, что к планированию этих атак привлечены представители Росатома.

Украина настаивает на привлечении государства-агрессора, а также причастных чиновников и корпоративных структур к ответственности в национальных и международных юрисдикциях.

В МИД призвали партнеров существенно усилить санкции, в частности расширить ограничения в отношении Росатома и аффилированных структур, обеспечить полное прекращение любого сотрудничества с ними в гражданской ядерной сфере и усилить меры по поставкам оборудования и технологий для энергетического сектора России.

СПРАВКА Росатом – это государственная корпорация РФ, основанная в 2007 году для управления всей ядерной отраслью. Она объединяет предприятия, занимающиеся ядерной энергетикой, производством топлива, обогащением урана и атомным машиностроением. Росатом также экспортирует ядерные технологии, строя АЭС за границей, в частности, в Турции, Египте, Венгрии и Индии. Корпорация имеет стратегическое значение для военно-промышленного комплекса России, поскольку контролирует производство ядерного оружия. После начала полномасштабной войны против Украины деятельность Росатома подверглась критике международного сообщества из-за его присутствия на оккупированной Запорожской АЭС.

С осени 2025 года Россия существенно усилила атаки на украинскую энергетику. По всей стране начали вводить графики отключения света.

30 октября оккупанты в очередной раз массированно атаковали украинские регионы. Есть повреждения в Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской и Запорожской областях.

В связи с ударами по энергообъектам во всех областях Украины действовали аварийные и почасовые отключения.