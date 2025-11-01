МЗС закликало до нових санкцій проти Росатому на тлі російських ударів по підстанціях АЕС

У відомстві вважають, що співробітники російської державної корпорації причетні до планування ударів по енергооб'єктах України

Росатом (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Міністерство закордонних справ закликало партнерів посилити санкційний тиск на державу-агресорку, зокрема розширити обмеження щодо корпорації Росатом. Про це йдеться в заяві відомства щодо нових російських ударів по підстанціях, які живлять атомні електростанції України.

МЗС засудило цілеспрямовані удари Росії по підстанціях, від стабільного функціонування яких залежить надійне зовнішнє електроживлення українських АЕС.

Ці об’єкти входять до інфраструктури, яку відвідують і оцінюють експертні групи Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в межах місій до підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки.

Вперше після 12 грудня 2024 року – дати, коли Рада керівників МАГАТЕ абсолютною більшістю ухвалила резолюцію GOV/2024/73, що підкреслює пряму загрозу безпеці від ударів по інфраструктурі зовнішнього електроживлення АЕС, – Росія знову здійснила прицільні атаки саме по таких об’єктах.

МАГАТЕ повідомило, що внаслідок атак 30 жовтня 2025 року було пошкоджено підстанції, важливі для безпечного зовнішнього електроживлення АЕС. Україна повністю поділяє занепокоєння, висловлене агентством, йдеться в заяві.

"Цілеспрямовані удари по цивільних енергетичних об’єктах, від яких безпосередньо залежить безпечна експлуатація ядерних установок, мають ознаки ядерного тероризму, грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права – зокрема принципи розрізнення та пропорційності", – йдеться в заяві.

У відомстві додали, що такі дії несумісні із "Сімома незамінними принципами" МАГАТЕ – насамперед із четвертим (щодо обов’язковості надійного зовнішнього електроживлення ядерних об’єктів).

У МЗС переконані, що з огляду на послідовність ураження вузлових підстанцій і відповідність обраних цілей схемам зовнішнього електроживлення АЕС, є підстави вважати, що до планування цих атак залучені представники Росатому.

Україна наполягає на притягненні держави-агресорки, а також причетних посадовців і корпоративних структур до відповідальності в національних та міжнародних юрисдикціях.

В МЗС закликали партнерів істотно посилити санкції, зокрема розширити обмеження щодо Росатому та афілійованих структур, забезпечити повне припинення будь-якої співпраці з ними у цивільній ядерній сфері та посилити заходи щодо постачання обладнання і технологій для енергетичного сектору Росії.

ДОВІДКА Росатом – це державна корпорація РФ, заснована у 2007 році для управління всією ядерною галуззю. Вона об’єднує підприємства, що займаються ядерною енергетикою, виробництвом палива, збагаченням урану та атомним машинобудуванням. Росатом також експортує ядерні технології, будуючи АЕС за кордоном, зокрема в Туреччині, Єгипті, Угорщині та Індії. Корпорація має стратегічне значення для військово-промислового комплексу Росії, оскільки контролює виробництво ядерної зброї. Після початку повномасштабної війни проти України діяльність Росатому потрапила під критику міжнародної спільноти через його присутність на окупованій Запорізькій АЕС.

З осені 2025 року Росія суттєво посилила атаки на українську енергетику. По всій країні почали вводити графіки відключень світла.

30 жовтня окупанти вчергове масовано атакували українські регіони. Є пошкодження у Черкаській, Київській, Вінницькій, Івано-Франківській та Запорізькій областях.

У зв'язку з ударами по енергооб'єктах у всіх областях України діяли аварійні та погодинні відключення.