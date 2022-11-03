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МИД призывает Китай давить на РФ, чтобы прекратить обстрелы инфраструктуры и имущества КНР

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 18:24
МИД призывает Китай давить на РФ, чтобы прекратить обстрелы инфраструктуры и имущества КНР - Фото
Владимир Путин и Си Цзиньпин (фото: EPA)

В министерстве иностранных дел призвали Китай давить на Россию, чтобы она прекратила обстрелы критической инфраструктуры Украины и имущества КНР. Об этом заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.

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По его словам, оккупанты нанесли ракетный удар по арендованному китайской корпорацией терминалу в порту Николаева, уничтожив 17 000 тонн подсолнечного масла на сумму $26 млн, другой терминал, которым владеет Китай, также под угрозой обстрелов. 

Он отметил, что Украина постоянно привлекает внимание международного сообщества к тому, что РФ целенаправленно уничтожает сельскохозяйственные терминалы. Николенко подчеркнул, что это часть стратегии Кремля по подрыву глобальной продовольственной безопасности. 

"Обстрелы китайского терминала в порту Николаева в очередной раз подтверждают важность активизации усилий со стороны Пекина ради прекращения войны России против Украины", – заявил представитель МИД.

Спикер ведомства призвал Китай требовать от Москвы немедленного прекращения обстрелов критической инфраструктуры Украины, чтобы защитить, в том числе имущество КНР. 

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Дмитро Гриниченко
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Россия Китай война МИД олег николенко
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