МИД призывает Китай давить на РФ, чтобы прекратить обстрелы инфраструктуры и имущества КНР
В министерстве иностранных дел призвали Китай давить на Россию, чтобы она прекратила обстрелы критической инфраструктуры Украины и имущества КНР. Об этом заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, оккупанты нанесли ракетный удар по арендованному китайской корпорацией терминалу в порту Николаева, уничтожив 17 000 тонн подсолнечного масла на сумму $26 млн, другой терминал, которым владеет Китай, также под угрозой обстрелов.
Он отметил, что Украина постоянно привлекает внимание международного сообщества к тому, что РФ целенаправленно уничтожает сельскохозяйственные терминалы. Николенко подчеркнул, что это часть стратегии Кремля по подрыву глобальной продовольственной безопасности.
"Обстрелы китайского терминала в порту Николаева в очередной раз подтверждают важность активизации усилий со стороны Пекина ради прекращения войны России против Украины", – заявил представитель МИД.
Спикер ведомства призвал Китай требовать от Москвы немедленного прекращения обстрелов критической инфраструктуры Украины, чтобы защитить, в том числе имущество КНР.
- Путин дал "интересный комментарий", когда сказал об опасениях Китая по поводу ведения войны РФ против Украины, сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая по поводу войны больше выгодна Украине, чем России.
- В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что глава МИД РФ Сергей Лавров якобы сказал своему китайскому коллеге Ван И, что Россия готова "вести диалог" с Украиной и США.
Читайте также: Китай в ООН заявил, что переговоры – это "единственный реальный способ" окончания войны
Комментарии