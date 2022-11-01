Китай в ООН заявил, что переговоры — это "единственный реальный способ" окончания войны

Заместитель постоянного представителя Китая в ООН Гэн Шуан заявил, что "переговоры и диалог" являются "единственным реальным способом" окончания войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом", повторяя нарратив российской пропаганды. Заявление китайского дипломата цитирует издание Global Times, контролируемое Коммунистической партией КНР.

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По его словам, "менталитет холодной войны, блоковая политика, разделение и конфронтация, а также изоляция и подавление никогда не принесут мира".

"Китай активно продвигает мирные переговоры и будет продолжать играть конструктивную роль в урегулировании кризиса и поддержании глобального мира и стабильности", — сказал Шуан.

Он также отметил, что КНР призывает "заинтересованные страны принять практические меры для устранения препятствий" зерновой сделки, а также прекратить "политизировать экономические и торговые вопросы по важнейшей сделке по украинскому зерну".

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Дмитро Гриниченко

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