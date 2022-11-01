Китай в ООН заявил, что переговоры — это "единственный реальный способ" окончания войны
Заместитель постоянного представителя Китая в ООН Гэн Шуан заявил, что "переговоры и диалог" являются "единственным реальным способом" окончания войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом", повторяя нарратив российской пропаганды. Заявление китайского дипломата цитирует издание Global Times, контролируемое Коммунистической партией КНР.
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По его словам, "менталитет холодной войны, блоковая политика, разделение и конфронтация, а также изоляция и подавление никогда не принесут мира".
"Китай активно продвигает мирные переговоры и будет продолжать играть конструктивную роль в урегулировании кризиса и поддержании глобального мира и стабильности", — сказал Шуан.
Он также отметил, что КНР призывает "заинтересованные страны принять практические меры для устранения препятствий" зерновой сделки, а также прекратить "политизировать экономические и торговые вопросы по важнейшей сделке по украинскому зерну".
- Российский диктатор Владимир Путин сделал "интересный комментарий", когда сказал об опасениях Китая по поводу ведения войны РФ против Украины, сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая по поводу войны больше выгодна Украине, чем России.
- В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что глава МИД РФ Сергей Лавров якобы сказал своему китайскому коллеге Ван И, что Россия готова "вести диалог" с Украиной и США.
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