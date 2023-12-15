МИД: Решение ЕС о 50 млрд евро для Украины принципиально принято
Министерство иностранных дел приветствовало решение о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы и открытии переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз. Об этом говорится в заявлении ведомства.
В МИД заявили о достижении на саммите "принципиального решения" о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) размером 50 млрд евро на 2024-2027 годы. В ведомстве подчеркнули, что это "четкий сигнал, что финансовая поддержка Украины со стороны Евросоюза продолжится".
"Ожидаем завершения всех необходимых юридических процедур в январе 2024 года, которые позволят как можно быстрее получить соответствующее финансирование", – сообщили в ведомстве.
Выделенные 50 млрд евро, в частности, будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности, восстановление и модернизацию Украины, а также ускорение интеграции в ЕС, сообщили в ведомстве.
МИД приветствовал историческое решение Евросовета об открытии переговоров по вступлению Украины в ЕС и ожидает скорейшего начала подготовки Еврокомиссией мандата по переговорам и аналитической оценке украинского законодательства.
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Также в ведомстве подчеркнули, что важным стало согласование 12-го пакета санкций ЕС против России.
"Украина давно работала вместе с партнерами над новым европейским санкционным пакетом, который будет способствовать закрытию для России лазеек для обхода санкций, а также уменьшать возможности дальнейшего финансирования российской военной машины", – говорится в тексте.
МИД также приветствовал обязательства ЕС и его государств-членов и в дальнейшем удовлетворять неотложные военные и оборонные потребности Украины, в частности через Европейский фонд мира (EPF) и Миссию военной помощи ЕС, а также через двустороннюю помощь государств-членов.
Также в министерстве призвали как можно быстрее утвердить новый восьмой транш помощи в рамках EPF.
"Надеемся также на скорейшее согласование механизма использования российских замороженных активов для восстановления Украины, а также их направление на нужды Украины, в частности через Ukraine Facility", – подчеркнули в ведомстве.
20 июня 2023 года Европейская комиссия предложила создать специальный инструмент финансирования объемом около 50 млрд евро, который обеспечит последовательную, предполагаемую поддержку Украины на период 2024-2027 годов.
- 15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ветировал выделение 50 млрд евро для поддержки Украины со стороны Европейского Союза.
- Также Орбан заявил, что правительство в Будапеште не поддержит новый пакет помощи Европейского Союза для Украины, пока блок не выплатит все средства, заморозенные Еврокомиссия.