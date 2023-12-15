МИД: Решение ЕС о 50 млрд евро для Украины принципиально принято

В Министерстве иностранных дел приветствовали ряд решений, которые были приняты 14 декабря в Брюсселе на саммите Европейского Союза

Украина и ЕС (Фото: EPA)

Министерство иностранных дел приветствовало решение о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы и открытии переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз. Об этом говорится в заявлении ведомства.

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В МИД заявили о достижении на саммите "принципиального решения" о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) размером 50 млрд евро на 2024-2027 годы. В ведомстве подчеркнули, что это "четкий сигнал, что финансовая поддержка Украины со стороны Евросоюза продолжится".

"Ожидаем завершения всех необходимых юридических процедур в январе 2024 года, которые позволят как можно быстрее получить соответствующее финансирование", – сообщили в ведомстве.

Выделенные 50 млрд евро, в частности, будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности, восстановление и модернизацию Украины, а также ускорение интеграции в ЕС, сообщили в ведомстве.

МИД приветствовал историческое решение Евросовета об открытии переговоров по вступлению Украины в ЕС и ожидает скорейшего начала подготовки Еврокомиссией мандата по переговорам и аналитической оценке украинского законодательства.

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Также в ведомстве подчеркнули, что важным стало согласование 12-го пакета санкций ЕС против России.

"Украина давно работала вместе с партнерами над новым европейским санкционным пакетом, который будет способствовать закрытию для России лазеек для обхода санкций, а также уменьшать возможности дальнейшего финансирования российской военной машины", – говорится в тексте.

МИД также приветствовал обязательства ЕС и его государств-членов и в дальнейшем удовлетворять неотложные военные и оборонные потребности Украины, в частности через Европейский фонд мира (EPF) и Миссию военной помощи ЕС, а также через двустороннюю помощь государств-членов.

Также в министерстве призвали как можно быстрее утвердить новый восьмой транш помощи в рамках EPF.

"Надеемся также на скорейшее согласование механизма использования российских замороженных активов для восстановления Украины, а также их направление на нужды Украины, в частности через Ukraine Facility", – подчеркнули в ведомстве.

20 июня 2023 года Европейская комиссия предложила создать специальный инструмент финансирования объемом около 50 млрд евро, который обеспечит последовательную, предполагаемую поддержку Украины на период 2024-2027 годов.