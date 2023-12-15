МЗС: Рішення ЄС про 50 млрд євро для України принципово ухвалене

У Міністерстві закордонних справ привітали низку рішень, які були ухвалені 14 грудня у Брюсселі на саміті Європейського Союзу

Україна та ЄС (Фото: EPA)

Міністерство закордонних справ привітало рішення щодо створення Українського фонду (Ukraine Facility) у розмірі 50 млрд євро на 2024-2027 роки та відкриття переговорів щодо вступу України в Європейський Союз. Про це йдеться в заяві відомства.

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У МЗС заявили про досягнення на саміті "принципового рішення" про створення Українського фонду (Ukraine Facility) розміром 50 млрд євро на 2024-2027 роки. У відомстві наголосили, що це "чіткий сигнал, що фінансова підтримка України з боку Євросоюзу продовжиться".

"Очікуємо на завершення всіх необхідних юридичних процедур у січні 2024 року, які дозволять якнайшвидше отримати відповідне фінансування", – повідомили у відомстві.

Виділені 50 млрд євро зокрема будуть спрямовані на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення та модернізацію України, а також прискорення інтеграції в ЄС, повідомили у відомстві.

МЗС привітало історичне рішення Євроради про відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС й очікує якнайшвидшого початку підготовки Єврокомісією мандата на переговори й аналітичної оцінки українського законодавства.

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Також у відомстві наголосили, що важливим стало погодження 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

"Україна давно працювала разом із партнерами над новим європейським санкційним пакетом, що сприятиме закриттю для Росії лазівок для обходу санкцій, а також зменшуватиме можливості подальшого фінансування російської воєнної машини", – йдеться в тексті.

МЗС також привітало зобов'язання ЄС і його держав-членів і надалі задовольняти нагальні військові й оборонні потреби України, зокрема через Європейський фонд миру (EPF) і Місію військової допомоги ЄС, а також через двосторонню допомогу держав-членів.

Також у міністерстві закликали якнайшвидше затвердити новий восьмий транш допомоги в межах EPF.

"Сподіваємось також на швидке узгодження механізму використання російських заморожених активів для відновлення України, а також їх спрямування на потреби України, зокрема через Ukraine Facility", – наголосили у відомстві.

20 червня 2023 року Європейська комісія запропонувала створити спеціальний інструмент фінансування обсягом близько 50 млрд євро, який забезпечить послідовну, передбачувану підтримку України на період 2024-2027 років.