МЗС: Рішення ЄС про 50 млрд євро для України принципово ухвалене
Міністерство закордонних справ привітало рішення щодо створення Українського фонду (Ukraine Facility) у розмірі 50 млрд євро на 2024-2027 роки та відкриття переговорів щодо вступу України в Європейський Союз. Про це йдеться в заяві відомства.
У МЗС заявили про досягнення на саміті "принципового рішення" про створення Українського фонду (Ukraine Facility) розміром 50 млрд євро на 2024-2027 роки. У відомстві наголосили, що це "чіткий сигнал, що фінансова підтримка України з боку Євросоюзу продовжиться".
"Очікуємо на завершення всіх необхідних юридичних процедур у січні 2024 року, які дозволять якнайшвидше отримати відповідне фінансування", – повідомили у відомстві.
Виділені 50 млрд євро зокрема будуть спрямовані на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення та модернізацію України, а також прискорення інтеграції в ЄС, повідомили у відомстві.
МЗС привітало історичне рішення Євроради про відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС й очікує якнайшвидшого початку підготовки Єврокомісією мандата на переговори й аналітичної оцінки українського законодавства.
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Також у відомстві наголосили, що важливим стало погодження 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії.
"Україна давно працювала разом із партнерами над новим європейським санкційним пакетом, що сприятиме закриттю для Росії лазівок для обходу санкцій, а також зменшуватиме можливості подальшого фінансування російської воєнної машини", – йдеться в тексті.
МЗС також привітало зобов'язання ЄС і його держав-членів і надалі задовольняти нагальні військові й оборонні потреби України, зокрема через Європейський фонд миру (EPF) і Місію військової допомоги ЄС, а також через двосторонню допомогу держав-членів.
Також у міністерстві закликали якнайшвидше затвердити новий восьмий транш допомоги в межах EPF.
"Сподіваємось також на швидке узгодження механізму використання російських заморожених активів для відновлення України, а також їх спрямування на потреби України, зокрема через Ukraine Facility", – наголосили у відомстві.
20 червня 2023 року Європейська комісія запропонувала створити спеціальний інструмент фінансування обсягом близько 50 млрд євро, який забезпечить послідовну, передбачувану підтримку України на період 2024-2027 років.
- 15 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на виділення 50 млрд євро для підтримки України з боку Європейського Союзу.
- Також Орбан заявив, що уряд у Будапешті не підтримає новий пакет допомоги Європейського Союзу для України, поки блок не виплатить усі кошти, які заморозила Єврокомісія.