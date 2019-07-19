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19.07.2019, 08:14

МИД решил достучаться до Сальвини через прессу Италии

МИД решил достучаться до Сальвини через прессу Италии - Фото
Евгений Перелыгин (фото - facebook.com.yevhen.perelygin)

После своего скандального и косвенно очерняющего Украину заявления вице-премьер Италии Маттео Сальвини пока никак не реагировал на запрос МИД Украины

Поскольку министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини проигнорировал обращение официального Киева с призывом опровергнуть заявление о некой "украинской группе", которая якобы готовила на него покушение, в МИД решили "достучаться до итальянского лидера через итальянские СМИ".

Итальянской прессе разослали пресс-релиз украинского посольства о словах лидера правопопулистской партии Лига севера - симпатика президента РФ Владимира Путина.

Представитель Украины в Италии Евгений Перелыгин пишет, что "угроза жизни любой человека и, в частности, министра, от фантомной украинской группы - эта новость обеспокоила Украину, наше посольство и украинское сообщество в Италии".

Дипломат отметил, что немедленно связался с МВД Италии, чтобы узнать подробности и, в случае реальной угрозы, предложить максимальное сотрудничество украинских правоохранителей.

"Ваше опровержение или подтверждение такого заявления является важным, чтобы избежать вреда как двусторонним отношениям между Италией и Украиной, так и имиджа украинской общины в Италии", - подчеркнул посол Перелыгин.

Пока никакой реакции на обращение от властей Италии не последовало. Пошли третьи сутки с того момента, как Сальвини заявил, что итальянские ультраправые из пропутинской партии Forza Nuova, якобы связанные в боевиками в Донбассе, готовили на него покушение. Некоторые СМИ в Италии почему-то писали о "проукраинских неонацистов".

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Теги: Маттео Сальвини, фейк, пропаганда, италия
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