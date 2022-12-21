МИД РФ и Медведев угрожали насчет передачи ПВО Patriot. Белый дом: Не обращаем внимания

В Белом доме ответили на угрозы российских чиновников насчет передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом на брифинге сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби, цитирует его Укринформ.

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По его словам, США не обращают внимание на угрозы России по поводу поставок Украине оборонительных вооружений, в том числе и систем ПВО Patriot.

Он отметил, что РФ не может диктовать какие-либо условия для оборонной помощи США Украине, так как она является агрессором, который развязал жестокую войну.

Также Кирби сказал, что Вашингтон обеспокоен эскалацией войны, что не соответствует интересам украинского народа.

Чиновник подчеркнул, что слова российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия ведет войну с Западом являются неправдой.

Ранее одиозные представители РФ экс-президент Дмитрий Медведев и спикер МИД Мария Захарова разразились угрозами в адрес Украины и США, сказав, что системы Patriotбудут "законными целями" для оккупантов, а их передача "создает риск прямого участия США" в войне.

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Дмитро Гриниченко

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