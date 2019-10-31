МИД: Сейчас подбирают подходящих кандидатов на обмен

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, на каком этапе в настоящее время подготовка к новому обмену пленными. Об этом он сказал в интервью ТСН.

Пристайко вновь заявил о подготовке "более масштабного обмена". "Это не период ожидания - это период подбора подходящих кандидатов на обмен, изучение их дел и одновременная возможность освобождения. Обмен – это фраза, которая используется скорее в медиа, мы используем другую фразу – одновременное освобождение", - сказал он.

По его словам, над этим работают две стороны. Сроки нового обмена министр не уточнил, но сказал, что он не привязан к нормандской встрече. "Если саммит лидеров и поспособствует обмену, мы не имеем ничего против. Для нас любая задержка с освобождением людей, это, мягко говоря, трагедия. Мы не привязываемся к этому никоим образом", - заверил он.

12 октября Пристайко говорил, что в очередном обмене пленными могут участвовать три группы людей.

29 октября спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил о подготовке большого обмена.

Дата встречи лидеров нормандской четверки пока не определена, но Кремль уже поставил Украине очередное условие.

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