МИД требует разъяснить заявление замглавы МИД РФ о перспективах нормандских переговоров

В МИД Украины назвали комментарий российского дипломата "недостаточно дипломатическим и несколько эмоциональным"

Министерство иностранных дел потребовало от России дополнительных разъяснений по заявлению замглавы МИД РФ Андрея Руденко, в котором он опровергает готовность всех участников нормандского формата к встрече на уровне лидеров. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня, находясь с рабочим визитом в Австрии, президент Владимир Зеленский заявил, что "все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече".

Представитель МИД РФ Руденко в комментарии РИА Новости сказал, что это не так. "Я скажу, что это неправда. И на переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет", - сказал Руденко.

В МИД Украины отмечают, что Зеленский говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита, "а о принципиальной готовности его участников встретиться".

"Если заявление Андрея Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4, это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт", - сказано в заявлении МИД.

Там назвали комментарий Руденко "недостаточно дипломатическим и несколько эмоциональным" и заявили, что он требует "дополнительных разъяснений позиции российской стороны как участникам нормандского формата, так и международному сообществу".

11 сентября в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров нормандской четверки. Переговоры продолжались семь часов. Представитель России Дмитрий Козак заявил, что "прорыва не случилось".

В тот же день глава ОП Андрей Ермак заявил, что главным достижением встречи стало продление режима тишины на Донбассе, но о дате встречи лидеров формата договориться не удалось.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.