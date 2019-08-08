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МИД: Украина ничего не должна СНГ

МИД: Украина ничего не должна СНГ - Фото
Министерство иностранных дел Украины (фото - LIGA.net)
08.08.2019, 11:28

С 2014 года Украина не брала на себя обязательств платить взносы в бюджет СНГ

Публикации российских СМИ о якобы долгах Украины в 300 млн рублей перед СНГ - это открытая манипуляция. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в комментарии Укринформу.

"Украина никогда не была членом этого Содружества, поскольку не подписала устав СНГ. Мы были государством-основателем и участником Содружества, в свое время это имело смысл, но уже шестой год подряд Украина не подписывает ни одного документа, который принимается органами СНГ", - рассказал Боднар.

По его словам, с 2014 года Украина не платит взносы в бюджет СНГ и не подписывает ежегодных решений о его принятии, то есть не берет на себя ответственности по их внесению.

Боднар подчеркнул, что Украина максимально снизила уровень представительства в органах СНГ и проводит инвентаризацию договоров в рамках этой организации. Всего их 240, уже прекращено действие 15 соглашений, которые не соответствуют интересам Украины, идет работа над прекращением еще более 70.

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Министерство иностранных дел Василий Боднар снг
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