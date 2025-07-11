МИД: Украина проведет ряд встреч с США – некоторые из них состоятся сегодня
На следующей неделе запланированы новые встречи между Украиной и США, некоторые из них состоятся уже сегодня, сообщил на брифинге представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает корреспондентка LIGA.net.
"Уже сегодня министр иностранных дел" Андрей Сибига будет поддерживать контакты с американской стороной. Но впереди нас ждут еще больше встреч между Украиной и США на разных уровнях, в том числе и на следующей неделе", – отметил представитель МИД.
Он не ответил на вопрос о визите в Украину специального посланника президента США Кита Келлога на следующей неделе, отметив, что МИД не анонсирует конкретные визиты в целях безопасности.
"Подождем, когда будет готовность с другой стороны анонсировать, а также по факту, когда эти визиты будут происходить", – сказал Тихий.
- 10 июля Келлог встретился с президентом Зеленским, обсуждалось усиление противовоздушной обороны и введение новых санкций против России.
- 11 июля стало известно, что Келлог посетит Украину 14 июля с недельным визитом.