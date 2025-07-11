МЗС: Україна проведе низку зустрічей з США – деякі з них відбудуться сьогодні
Між Україною та США заплановані нові зустрічі на наступний тиждень, частина з них відбудеться вже сьогодні, повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає кореспондентка LIGA.net.
"Уже сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга матиме контакти з американською стороною. Але в нас попереду також ще більше зустрічей між Україною і США на різних рівнях, також і наступного тижня", – зазначив речник МЗС.
Він не відповів на запитання про візит до України спецпосланця президента США Кіта Келлога наступного тижня, зауваживши, що МЗС не анонсує конкретних візитів з безпекових міркувань.
"Дочекаємося, коли буде готовність з іншої сторони анонсувати, а також по факту, коли ці візити будуть відбуватися", – сказав Тихий.
- 10 липня Келлог мав зустріч з президентом Володимиром Зеленським, на якій обговорювалися посилення протиповітряної оборони та нові санкції проти Росії.
- 11 липня стало відомо, що Келлог відвідає Україну 14 липня з тижневим візитом.