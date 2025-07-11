МЗС: Україна проведе низку зустрічей з США – деякі з них відбудуться сьогодні

У МЗС анонсували багато зустрічей між Україною і США на різних рівнях

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Між Україною та США заплановані нові зустрічі на наступний тиждень, частина з них відбудеться вже сьогодні, повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає кореспондентка LIGA.net.

"Уже сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга матиме контакти з американською стороною. Але в нас попереду також ще більше зустрічей між Україною і США на різних рівнях, також і наступного тижня", – зазначив речник МЗС.

Він не відповів на запитання про візит до України спецпосланця президента США Кіта Келлога наступного тижня, зауваживши, що МЗС не анонсує конкретних візитів з безпекових міркувань.

"Дочекаємося, коли буде готовність з іншої сторони анонсувати, а також по факту, коли ці візити будуть відбуватися", – сказав Тихий.