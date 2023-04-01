UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МИД Великобритании и России обменялись саркастическими выпадами в Twitter

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2023, 15:51
МИД Великобритании и России обменялись саркастическими выпадами в Twitter - Фото
Сергей Лавров (Фото: Erik S. Lesser)

Министерства иностранных дел Великобритании и России устроили небольшую первоапрельскую перепалку в Twitter.

Вчера Россия опубликовала свою обновленную внешнеполитическую доктрину, в которой определены ответы на так называемые "экзистенциальные угрозы" и задекларирована поддержка незападных региональных лидеров в противодействии "гегемонии США".

МИД РФ опубликовал в Twitter ссылку на документ со своим комментарием: "Внешняя политика России является миролюбивой, открытой, предсказуемой, последовательной, прагматичной и базируется на уважении общепризнанных принципов и норм международного права".

МИД Великобритании разместил скриншот этого твита россиян и написал: "День смеха ЗАВТРА".

МИД Великобритании и России обменялись саркастическими выпадами в Twitter

Сегодня МИД РФ ответил ссылкой на страницу своего веб-сайта, содержащую тексты под названиями, например, "Политические преступления, совершенные Великобританией" и "Примеры фабрикации западными странами поводов для агрессии против других государств".

В сопроводительном тексте в Twitter российское ведомство написало: "Первое апреля! Вот, исправили для вас ссылку".

МИД Великобритании и России обменялись саркастическими выпадами в Twitter
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания мид рф международное право 1 апреля
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 