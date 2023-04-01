МИД Великобритании и России обменялись саркастическими выпадами в Twitter
Министерства иностранных дел Великобритании и России устроили небольшую первоапрельскую перепалку в Twitter.
Вчера Россия опубликовала свою обновленную внешнеполитическую доктрину, в которой определены ответы на так называемые "экзистенциальные угрозы" и задекларирована поддержка незападных региональных лидеров в противодействии "гегемонии США".
МИД РФ опубликовал в Twitter ссылку на документ со своим комментарием: "Внешняя политика России является миролюбивой, открытой, предсказуемой, последовательной, прагматичной и базируется на уважении общепризнанных принципов и норм международного права".
МИД Великобритании разместил скриншот этого твита россиян и написал: "День смеха ЗАВТРА".
Сегодня МИД РФ ответил ссылкой на страницу своего веб-сайта, содержащую тексты под названиями, например, "Политические преступления, совершенные Великобританией" и "Примеры фабрикации западными странами поводов для агрессии против других государств".
В сопроводительном тексте в Twitter российское ведомство написало: "Первое апреля! Вот, исправили для вас ссылку".
- Сегодня, 1 апреля, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис иронически "поздравил" Россию со вступлением в должность главы Совбеза ООН.
Комментарии