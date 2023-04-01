МИД Литвы троллит РФ в связи с председательством в Совбезе ООН, напомнил о русском корабле
01.04.2023, 14:32
Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA)
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис иронично "поздравил" Россию со вступлением на пост председателя Совбеза ООН. Об этом он написал в Twitter.
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"Поздравляем Россию со вступлением на пост председателя Совета Безопасности ООН! С нетерпением жду энергичных дискуссий по предложению Украины относительно места назначения ваших военных кораблей", – написал Ландсбергис.
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Председательство в Совете осуществляется каждым из членов поочередно в течение одного месяца согласно названиям государств-членов в соответствии с английским алфавитом. Эту роль принимают 12 стран из 15 членов Совета Безопасности ООН.
- 1 апреля 2023 года Россия должна принять на себя председательство в Совбезе ООН. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица предложил трехэтапный процесс, как этого не допустить.
- Украина инициировала процесс исключения России из постоянного членства в Совете Безопасности ООН с правом вето и всей организации в целом, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
- Генсек ООН Антониу Гуттериш готов быть медиатором для Украины и России, но при согласии всех сторон.
- В Белом доме заявили, что России не место в Совете безопасности ООН — она будет использовать свое председательство для дезинформации и оправдания военных преступлений.
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