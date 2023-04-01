МИД Литвы троллит РФ в связи с председательством в Совбезе ООН, напомнил о русском корабле

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис иронично "поздравил" Россию со вступлением на пост председателя Совбеза ООН. Об этом он написал в Twitter.

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"Поздравляем Россию со вступлением на пост председателя Совета Безопасности ООН! С нетерпением жду энергичных дискуссий по предложению Украины относительно места назначения ваших военных кораблей", – написал Ландсбергис.

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Председательство в Совете осуществляется каждым из членов поочередно в течение одного месяца согласно названиям государств-членов в соответствии с английским алфавитом. Эту роль принимают 12 стран из 15 членов Совета Безопасности ООН.

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Наталія Медведєва

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