МИД Венгрии вызвал посла Украины. Сийярто недоволен высказываниями украинских лидеров

Украинского посла вызвали в Министерство иностранных дел Венгрии. Об этом сообщил в Facebook глава венгерского МИД Петер Сийярто, раскритиковав заявления украинских лидеров в адрес Будапешта.

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Сийярто в очередной раз повторил, что Венгрия "осуждает агрессию", однако война в Украине – не война Венгрии, поэтому Будапешт не будет поставлять оружие и голосовать за энергетические санкции.

Он считает, что венгерский народ поддержал эту позицию на выборах в прошлое воскресенье, на которых победила правящая партия премьера Виктора Орбана.

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Сийярто "понимает, что у Украины был другой интерес, и не спорит с этим". Однако он считает неприемлемыми "заявления об установлении тоталитарных режимов, соучастии в войне и сожалении о волеизъявлении венгерского народа".

"Пора украинским лидерам прекратить оскорблять Венгрию и признать волю венгерского народа. Чтобы все это было ясно и понятно: мы сегодня утром пригласили посла Украины в Будапеште в Министерство иностранных дел и торговли", – сказал он, не уточнив, чьи именно заявления вызвали такое недовольство.

LIGA.net обратилась за комментарием в украинский МИД.

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Марк Сировой

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