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МИД: Венгрия не просила РФ "защищать" нацменьшинства в Украине

МИД: Венгрия не просила РФ "защищать" нацменьшинства в Украине - Фото
Министерство иностранных дел Украины (фото - LIGA.net)
04.12.2019, 08:02

О якобы просьбе венгров к России вместе защищать нацменьшинства в Украине объявил спикер Госдумы РФ

Парламент Венгрии не обращался к Государственной думе России с просьбой объединить усилия по защите национальных меньшинств в Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.

О том, что Венгрия якобы обращалась к России с подобной просьбой, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

МИД обратился к венгерской стороне и получил ответ, что парламент Венгрии не принимал подобных заявлений, поэтому они не могли быть переданы в ходе венгерско-российских переговоров ни устно, ни письменно.

  • 28 ноября посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать работу совета Украина-НАТО.
  • 2 декабря МИД вручил ноту Ийдярто в связи с его заявлениями.
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МИД Венгрия
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