МИД: Возвращение России в ПАСЕ ослабит Ассамблею

Фото - пресс-служба ПАСЕ

Восстановление в правах делегации Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы не является курсом на прекращение российской агрессии против Украины, а наоброт ослабит ПАСЕ, подорвав прозрачность правил в Совете Европы. Об этом написала в Twitter спикер МИД Екатерина Зеленко.

"Отмена российского запрета в ПАСЕ - явно не та серебряная пуля, которая могла бы остановить агрессию России. И наоборот, это ослабило бы уважаемую организацию, подорвав справедливость и прозрачность правил в Совете Европы", - написала Зеленко.

3 июня регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, из-за которой будет сложнее применять санкции, в частности, против России.

Член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец перечислил страны, выступающие за возвращение делегации России в сессионный зал с восстановлением прав голоса и участия в органах ассамблеи. По его словам, делегация Великобритании выступает против РФ.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй выступила в поддержку возвращения права голоса российской делегации в ПАСЕ.

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