МИД: "Выборы" в оккупированной Абхазии не признаем

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Украина не признает так называемые "президентские выборы" в оккупированной Россией Абхазии. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает проведение под контролем Российской Федерации так называемых президентских выборов на оккупированной территории Абхазии, Грузия, 25 августа 2019 года", - говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что Украина не признает эти фейковые "выборы" и рассматривает их как очередную провокационную попытку России легитимизировать пророссийский сепаратистский режим оккупированной грузинской территории Абхазии.

МИД Украины призывает Российскую Федерацию уважать и неуклонно выполнять нормы и принципы международного права и пересмотреть решения о признании "независимости" так называемых "Республики Абхазия" и "Республики Южная Осетия".

7 июля комитет по политическим вопросам и безопасности при ПА ОБСЕ принял проект резолюции, который призывает Россию отменить решение о признании так называемой независимости Южной Осетии и Абхазии.

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