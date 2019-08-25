МИД: "Выборы" в оккупированной Абхазии не признаем

Украина не признает так называемые "президентские выборы" в оккупированной Россией Абхазии. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел.
"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает проведение под контролем Российской Федерации так называемых президентских выборов на оккупированной территории Абхазии, Грузия, 25 августа 2019 года", - говорится в сообщении.
Дипломаты отметили, что Украина не признает эти фейковые "выборы" и рассматривает их как очередную провокационную попытку России легитимизировать пророссийский сепаратистский режим оккупированной грузинской территории Абхазии.
МИД Украины призывает Российскую Федерацию уважать и неуклонно выполнять нормы и принципы международного права и пересмотреть решения о признании "независимости" так называемых "Республики Абхазия" и "Республики Южная Осетия".
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