Милли и Герасимов регулярно говорят, чтобы разряжать обстановку на фоне войны — армия США
Главный генерал США Марк Милли и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов держат каналы связи открытыми. Об этом сообщил спикер Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер в интервью польскому агентству PAP.
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По его словам, канал связи между Вашингтоном и Кремлем остается открытым. Он отметил, что Милли регулярно ведет переговоры с Герасимовым.
Батлер сказал, что в ситуации, когда такая большая страна как Россия решает вторгнутся в другую суверенную страну, то тут не может быть согласия США, однако Вашингтон считает, что линия связи должна быть открытой.
"Когда конфликт обостряется мы можем позвонить друг другу и попытаться разрядить обстановку. Представляем свою точку зрения, а россияне — свою, и у нас есть разговор", — заявил он.
- В Государственном департаменте США называли ложью заявление посла РФ Анатолия Антонова о том, что у Вашингтона и Москвы нет каналов связи, чтобы "уменьшить эскалацию", подобных тем, которые предотвратили ядерную войну во времена Карибского кризиса.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный хранит в своем кабинете собрание сочинений Валерия Герасимова.
- Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов договаривались "быть осторожными" в Черном море.
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