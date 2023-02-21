Милли и Герасимов регулярно говорят, чтобы разряжать обстановку на фоне войны — армия США

Главный генерал США Марк Милли и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов держат каналы связи открытыми. Об этом сообщил спикер Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер в интервью польскому агентству PAP.

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По его словам, канал связи между Вашингтоном и Кремлем остается открытым. Он отметил, что Милли регулярно ведет переговоры с Герасимовым.

Батлер сказал, что в ситуации, когда такая большая страна как Россия решает вторгнутся в другую суверенную страну, то тут не может быть согласия США, однако Вашингтон считает, что линия связи должна быть открытой.

"Когда конфликт обостряется мы можем позвонить друг другу и попытаться разрядить обстановку. Представляем свою точку зрения, а россияне — свою, и у нас есть разговор", — заявил он.

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Дмитро Гриниченко

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