UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Миллионы в диване. Появилось видео якобы августовских обысков у чиновника Минобороны – УП

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 13:28
Миллионы в диване. Появилось видео якобы августовских обысков у чиновника Минобороны – УП - Фото
Скриншот видео

Журналисты получили от источников в правоохранительных органах видео якобы процесса августовских обысков у фигуранта расследования о мошенничестве на закупках в Минобороны экс-замминистра обороны Александра Миронюка. Видео получили журналисты УП.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, в диване Миронюка нашли почти миллион долларов.

По словам источников УП, на видео запечатлен момент изъятия средств якобы во время следственных действий в квартире Миронюка в августе 2022 года.

На видео мужчина, вероятно, следователь, достает из боковой ниши у дивана или кровати пачки денег и складывает их.

Следует отметить, что Миронюк был заместителем министра в 2020-2021 годах.

Читайте также: Источники LIGA.net: готовится замена министра обороны. Резников: Кто-то воюет со мной

  • 1 февраля СБУ сообщила о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны.
  • Также сообщено о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.
  • И.о. Департамента военно-технической политики Минобороны Александр Лиев написал заявление на увольнение.

Читайте также мнение Резникова: Без реформ в Минобороны мы не построим ни мощную оборону, ни новую страну

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коррупция минобороны Александр Миронюк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 