Миллионы в диване. Появилось видео якобы августовских обысков у чиновника Минобороны – УП
Журналисты получили от источников в правоохранительных органах видео якобы процесса августовских обысков у фигуранта расследования о мошенничестве на закупках в Минобороны экс-замминистра обороны Александра Миронюка. Видео получили журналисты УП.
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Как отмечается, в диване Миронюка нашли почти миллион долларов.
По словам источников УП, на видео запечатлен момент изъятия средств якобы во время следственных действий в квартире Миронюка в августе 2022 года.
На видео мужчина, вероятно, следователь, достает из боковой ниши у дивана или кровати пачки денег и складывает их.
Следует отметить, что Миронюк был заместителем министра в 2020-2021 годах.
Відео обшуків у ексзаступника міністра оборони Олександра Миронюка | Українська правда pic.twitter.com/Yx29Y9Joye— Українська правда (@ukrpravda_news) February 2, 2023
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- 1 февраля СБУ сообщила о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны.
- Также сообщено о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.
- И.о. Департамента военно-технической политики Минобороны Александр Лиев написал заявление на увольнение.
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