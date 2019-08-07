Милованов оценил успеваемость слуг народа на тренинге в Трускавце

Тимофей Милованов (фото - kse.ua)

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал о том, как учились и как посещали занятия будущие депутаты от партии Слуга народа, в интервью Украинской правде.



"Первую "домашку" сдали 80%, вторую где-то 72%. Так всегда падает. Сейчас посмотрим, сколько третью сдадут. Я ожидаю, что мы где-то 50-60% сертификатов выдадим из всех, кто принимал участие", - сказал он.

Некоторые слуг народа появлялись на тренинге в первые два дня, а потом не приходили. Были и те, кто "ходили в SPA и показывали, что они тут отдыхают". Но подавляющее большинство, 80%, по оценке Милованова, занятия посещали.

Хотя будущие депутаты уже покинули Трускавец, обучение еще не закончено: 6 августа прошел дедлайн, когда все должны были сдать третью домашнюю работу, до 10 августа в электронном кабинете надо сдать тест. После этого те, кто успешно справится с заданиями, получат сертификаты.

В том же интервью Милованов заявил, что не будет разглашать стоимость обучения будущих нардепов, поскольку "это - коммерческая тайна".

29 июля, в Трускавце начался семидневный тренинг Киевской школы экономики (KSE) для избранных в Верховную Раду депутатов Слуги народа.

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