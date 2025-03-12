Минединства: Через год после завершения войны из-за границы могут вернуться 30% украинцев

Алексей Чернышев (Фото: Facebook)

Министр национального единства Алексей Чернышев считает, что в течение первого года после завершения войны в Украину могут вернуться до 30% граждан, выехавших из страны после 24 февраля 2022 года. Его цитирует Суспильне.

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По словам министра, еще 30% выехавших людей останутся за границей. В то же время, 40% пока определяются с планами.

"Эти 40% – это наше поле взаимодействия, где рынки труда Украины и Европы могут конкурировать за этих людей. Если мы создаем в Украине условия развития экономики, реформирования, движения вперед – люди начнут возвращаться. Если мы останемся такими, какими мы были до начала полномасштабного вторжения, люди не будут возвращаться в значительных количествах", – сказал он.

17 сентября 2024 года Киевский международный институт социологии спросил украинцев, переехали бы они жить в США или в любую страну Европы, если бы им предоставили гражданство. 79% опрошенных заявили, что, несмотря ни на что, остались бы в Украине.

В октябре этого же года Минкульт заявил, что учащиеся 10-11 классов мужского пола начали чаще выезжать за границу.