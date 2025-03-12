Мін'єдності: За рік після завершення війни з-за кордону можуть повернутися 30% українців

Ще 30% українців, які виїхали за кордон, не повернуться в Україну, заявив Олексій Чернишов

Олексій Чернишов (Фото: Facebook)

Міністр національної єдності Олексій Чернишов вважає, що протягом першого року після завершення війни до України можуть повернутися до 30% громадян, які виїхали з країни після 24 лютого 2022 року. Його цитує Суспільне.

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За словами міністра, ще 30% людей, які виїхали, залишаться за кордоном. Водночас 40% поки визначаються із планами.

"Ці 40% – це наше поле взаємодії, де ринки праці України та Європи можуть конкурувати за цих людей. Якщо ми створюємо в Україні умови розвитку економіки, реформування, руху вперед – люди почнуть повертатись. Якщо ми залишимось такими, якими ми були до початку повномасштабного вторгнення, люди не будуть повертатись у значних кількостях", – сказав Чернишов.

17 вересня 2024 року Київський міжнародний інститут соціології запитав українців, чи переїхали б вони жити у США чи будь-яку країну Європи, якби їм надали громадянство. 79% опитаних заявили, що попри все залишились би в Україні.

У жовтні цього самого року Мінкульт заявив, що учні 10-11 класів чоловічої статі почали частіше виїжджати за кордон.