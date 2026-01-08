Минэнерго об отключении во Львове: Общины имели более года, чтобы подготовиться

В Кабмине заявили, что заранее и публично предупреждали о новых правилах насчет электричества для критической инфраструктуры

Иллюстративное фото отключений света во Львове в декабре 2025 года: MYKOLA TYS / EPA

У громады было более года, чтобы подготовиться в соответствии с новыми требованиями по электроснабжению объектов критической инфраструктуры. Об этом, для текста LIGA.net относительно временного обесточивания части больниц и всего электротранспорта во Львове, сообщили в Министерстве энергетики.

"Первое, что следует осознавать – списки критической инфраструктуры формируют именно областные военные администрации. Они лучше всего знают специфику региона. Задача же городских властей – обеспечить критическую инфраструктуру альтернативными источниками питания на случай отсутствия света", – заявили в ведомстве.

В Минэнерго отметили, что конкретные цифры по объектам критической инфраструктуры и высвобожденной электроэнергии не стоит публично коммуницировать, учитывая военное положение и "особое внимание" россиян к энергетической инфраструктуре.

"Но, если коротко, то в последние дни графики отключения электроэнергии в Украине стали более лояльными для населения, чему способствовало именно решение правительства по справедливому распределению электроэнергии. А значит, оно доказало свою действенность и эффективность", – добавили в ведомстве.

Относительно Львова в Минэнерго отметили: Кабинет министров заранее и публично предупреждал о пересмотре подходов к тому, как определяют критичность объектов электроснабжения.

Изменения в соответствующее постановление были внесены еще в июле 2024 года – по ним в список учреждений, имеющих гарантированное приоритетное электроснабжение, относятся объекты критической инфраструктуры с присоединенной мощностью от 100 киловатт.

"Подчеркиваем – об этом решении знали все общины заранее и было достаточно времени – более года, – чтобы подготовиться. Установить генераторы, обеспечить запас топлива, пересмотреть схемы резервного питания, привести объекты в соответствие с новыми требованиями", – отметили в Минэнерго.

Там добавили, что в течение полутора лет украинские энергетики "фактически делали невозможное", удерживая питание объектов, критически важных для общин области – однако сейчас ситуация в энергосистеме является "одной из самых сложных за все время полномасштабной войны".