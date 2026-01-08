Міненерго про відключення у Львові: Громади мали понад рік, щоб підготуватися
Громади мали більш ніж рік, щоб підготуватися згідно з новими вимогами щодо електропостачання до об'єктів критичної інфраструктури. Про це, для тексту LIGA.net стосовно тимчасового знеструмлення частини лікарень та всього електротранспорту у Львові, повідомили у Міністерстві енергетики.
"Перше, що варто усвідомлювати – списки критичної інфраструктури формують саме обласні військові адміністрації. Вони найкраще знають специфіку регіону. Завдання ж міської влади – забезпечити критичну інфраструктуру альтернативними джерелами живлення на випадок відсутності світла", – заявили у відомстві.
У Міненерго зауважили, що конкретні цифри щодо об'єктів критичної інфраструктури та вивільненої електроенергії не варто публічно комунікувати, враховуючи воєнний стан й "особливу увагу" росіян до енергетичної інфраструктури.
"Але, якщо коротко, то в останні дні графіки відключення електроенергії в Україні стали більш лояльними для населення, чому сприяло саме рішення уряду щодо справедливого розподілу електроенергії. А отже, воно довело свою дієвість та ефективність", – додали у відомстві.
Стосовно Львова, у Міненерго зауважили: Кабінет міністрів заздалегідь та публічно попереджав про перегляд підходів до того, як визначають критичність об’єктів електропостачання.
Зміни до відповідної постанови були внесені ще у липні 2024 року – за ними до списку установ, що мають гарантоване пріоритетне електропостачання, належать об’єкти критичної інфраструктури з приєднаною потужністю від 100 кіловатів.
"Наголошуємо – про це рішення знали всі громади заздалегідь і було достатньо часу – понад рік, – щоб підготуватися. Встановити генератори, забезпечити запас пального, переглянути схеми резервного живлення, привести об’єкти у відповідність до нових вимог", – зауважили у Міненерго.
Там додали, що впродовж півтора року українські енергетики "фактично робили неможливе", утримуючи живлення об'єктів, критично важливих для громад області – однак зараз ситуація в енергосистемі є "однією з найскладніших за весь час повномасштабної війни".
- У Львові з ночі 7 січня від електроенергії було відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт.
- В обладміністрації заявили, що ці тимчасові вимкнення електрики були законними і що об'єкти просто повернули до графіків відключень, а не вимикали безповоротно. Однак мер міста Садовий повідомив, що звернувся до правоохоронців із цього приводу.
- Врешті-решт закладам відновили електропостачання, але з умовою: паралельно вони терміново готують документи для отримання статусу критичної інфраструктури. Детальніше про ситуацію читайте в тексті LIGA.net.
