Минфин США ввел новые санкции против Хезболлы
США 15 мая ввели новые санкции против группировки Хезболла. Об этом сообщило Министерство финансов США.
Под санкции попали два высокопоставленных чиновника Хезболлы и два финансовых посредника за их роль в координации финансовых переводов группировке от зарубежных доноров. В ведомстве отметили, что эти лица, которые базируются в Ливане и Иране, тесно сотрудничают с руководством Хезболлы.
"Эти пожертвования составляют значительную часть общего бюджета террористической группировки. Помимо управления и обработки финансирования для Хезболлы в Ливане, один из этих лиц отвечает за надзор за финансовой деятельностью связанных с Хезболлой групп по всему миру", – заявили в Минфине.
Заместитель министра финансов США Майкл Фолкендер сказал, что введение санкций подчеркивает "широкое глобальное влияние" Хезболлы через сеть сторонников по всему миру, особенно в Тегеране.
"В рамках наших постоянных усилий по борьбе с поддержкой Ираном терроризма Министерство финансов продолжит усиливать экономическое давление на ключевых лиц иранского режима и его доверенных лиц, которые способствуют этой смертоносной деятельности", – сказал он.
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- 10 мая спецпосланник США Уиткофф заявил, что Америка может выйти из ядерных переговоров с Ираном, если не будет прогресса.
- 15 мая в Иране заявили, что готовы подписать ядерное соглашение с США в обмен на снятие экономических санкций.