Минфин США ввел новые санкции против Хезболлы

Отмечается, что Хезболла получала финансирование от доноров со всего мира

Боевики Хезболлы (Иллюстративное фото: ЕРА/WEAL HAMZEH)

США 15 мая ввели новые санкции против группировки Хезболла. Об этом сообщило Министерство финансов США.

Под санкции попали два высокопоставленных чиновника Хезболлы и два финансовых посредника за их роль в координации финансовых переводов группировке от зарубежных доноров. В ведомстве отметили, что эти лица, которые базируются в Ливане и Иране, тесно сотрудничают с руководством Хезболлы.

"Эти пожертвования составляют значительную часть общего бюджета террористической группировки. Помимо управления и обработки финансирования для Хезболлы в Ливане, один из этих лиц отвечает за надзор за финансовой деятельностью связанных с Хезболлой групп по всему миру", – заявили в Минфине.

Заместитель министра финансов США Майкл Фолкендер сказал, что введение санкций подчеркивает "широкое глобальное влияние" Хезболлы через сеть сторонников по всему миру, особенно в Тегеране.

"В рамках наших постоянных усилий по борьбе с поддержкой Ираном терроризма Министерство финансов продолжит усиливать экономическое давление на ключевых лиц иранского режима и его доверенных лиц, которые способствуют этой смертоносной деятельности", – сказал он.