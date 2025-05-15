Мінфін США ввів нові санкції проти Хезболли
США 15 травня ввели нові санкції проти угруповання Хезболла. Про це повідомило Міністерство фінансів США.
Під санкції потрапили два високопосадовці Хезболли та два фінансові посередники за їх роль у координації фінансових переказів угрупованню від закордонних донорів. У відомстві зазначили, що ці особи, які базуються у Лівані та Ірані, тісно співпрацюють із керівництвом Хезболли.
"Ці пожертвування становлять значну частину загального бюджету терористичного угруповання. Крім управління та обробки фінансування для Хезболли в Лівані, одна з цих осіб відповідає за нагляд за фінансовою діяльністю пов'язаних із Хезболлою груп у всьому світі", – заявили в Мінфіні.
Заступник міністра фінансів США Майкл Фолкендер сказав, що введення санкцій наголошує на "широкому глобальному впливі" Хезболли через мережу прихильників у всьому світі, особливо в Тегерані.
"У рамках наших постійних зусиль щодо боротьби з підтримкою Іраном тероризму Міністерство фінансів продовжить посилювати економічний тиск на ключових осіб іранського режиму та його довірених осіб, які сприяють цій смертоносній діяльності", – сказав він.
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