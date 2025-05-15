Мінфін США ввів нові санкції проти Хезболли

Зазначається, що Хезболла отримувала фінансування від донорів з усього світу

Бойовики Хезболли (Ілюстративне фото: ЕРА/WEAL HAMZEH)

США 15 травня ввели нові санкції проти угруповання Хезболла. Про це повідомило Міністерство фінансів США.

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Під санкції потрапили два високопосадовці Хезболли та два фінансові посередники за їх роль у координації фінансових переказів угрупованню від закордонних донорів. У відомстві зазначили, що ці особи, які базуються у Лівані та Ірані, тісно співпрацюють із керівництвом Хезболли.

"Ці пожертвування становлять значну частину загального бюджету терористичного угруповання. Крім управління та обробки фінансування для Хезболли в Лівані, одна з цих осіб відповідає за нагляд за фінансовою діяльністю пов'язаних із Хезболлою груп у всьому світі", – заявили в Мінфіні.

Заступник міністра фінансів США Майкл Фолкендер сказав, що введення санкцій наголошує на "широкому глобальному впливі" Хезболли через мережу прихильників у всьому світі, особливо в Тегерані.

"У рамках наших постійних зусиль щодо боротьби з підтримкою Іраном тероризму Міністерство фінансів продовжить посилювати економічний тиск на ключових осіб іранського режиму та його довірених осіб, які сприяють цій смертоносній діяльності", – сказав він.