Министр культуры поддержал отсрочку штрафов за нарушения закона о языке

Министр культуры Александр Ткаченко поддержал отсрочку введения штрафов за нарушение закона об украинском языке. Об этом он заявил сегодня, 10 марта, на форуме Украина 30.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ткаченко отметил, что к закону есть поправки от нардепа из Слуги народа Максима Бужанского, которые предполагают отмену штрафов в целом, и есть поправки нардепов из СН Александра Корниенко, Евгении Кравчук и Никиты Потураева, которые предлагают отсрочить штрафы за нарушение закона в сфере услуг на полтора года. Министерство культуры поддерживает второй вариант, заявил Ткаченко.

По мнению Ткаченко, за это время можно будет ввести бесплатные курсы украинского во всех регионах, чего не было сделано ранее, и другими способами помогать распространению государственного языка.

Ткаченко уверен, что штрафы "какой-то пожилой женщине из Одессы или Харькова" за то, что она не может обслужить покупателей в магазине на украинском языке, не убедят тех, кто недостаточно владеет украинским, в необходимости его учить.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.