Министр обороны Дании приехал в Донбасс: фото

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Сегодня в Краматорске командующий объединенных сил Сергей Наев встретился с министром обороны Дании Клаусом Хйорт Фредериксеном. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Наев ознакомил членов делегации с политикой безопасности в районе проведения операции и вокруг границ Украины.

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Он рассказал о многочисленных фактах нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков.

По словам Наева, с начала 2019 года позиции украинских военных боевики обстреляли 932 раза, из которых 387 раз - с применением тяжелого вооружения.

Наев продемонстрировал датской делегации неоспоримые фото- и видеодоказательства обстрелов террористами населенных пунктов, в результате чего пострадали мирные жители, разрушены здания и повреждена инфраструктура.

"Кроме постоянных обстрелов населенных пунктов, вооруженными формированиями Российской Федерации широко применяется практика минирований населенных пунктов и прилегающих к ним территорий. В результате этих преступлений возросло количество гражданских лиц, которые погибли или были травмированы", - подчеркнул Наев.

Он напомнил о последнем случае, когда 23 февраля этого года на временно оккупированной территории Донбасса вблизи блокпоста боевиков на противотанковой мине подорвался микроавтобус, перевозивший гражданских лиц.

17 апреля Наев заявил, что, если бы существовали гарантии невмешательства страны-оккупанта РФ, украинская армия после принятия решения о силовом освобождении Донбасса должна была бы провести "очень и очень скоротечную" операцию.