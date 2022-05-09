UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Министр обороны Великобритании: Путин и его окружение копируют нацистов

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 06:23
Министр обороны Великобритании: Путин и его окружение копируют нацистов - Фото
Фото: EPA

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Владимир Путин и его окружение своими действиями в Украине копируют нацистов. Об этом говорится в заявлении британского министра к 9 мая, цитаты из которого заранее разослали медиа, в частности The Guardian.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Вторгнувшись в Украину, Путин, его ближайшее окружение и генералы копируют фашизм и тиранию 70-летней давности, повторяя ошибки тоталитарных режимов прошлого столетия", – говорится в речи Уоллеса.

"Их неспровоцированное и незаконное вторжение в Украину, удары по невиновным гражданам и их домам, массовые зверства, в том числе умышленные против женщин и детей, разрушают память о прошлых жертвах и мировой репутации, которую когда-то имела Россия", – считает генерал.

В речи Уоллеса говорится, что профессиональные солдаты поражены поведением русской армии, которая постоянно обстреливает гражданское население и при этом не может достичь поставленных перед ней целей. Руководство армии РФ вообще следует отдать под военный суд, считает министр обороны Великобритании.

"Мало того, что они причастны к незаконному вторжению и военным преступлениям, да еще и их командование подвело своих солдат настолько, что их следовало бы привлечь в военный суд", – заявил Воллес.

Читайте также: Уоллес: Война в Украине может превратиться в российский Вьетнам и стать крахом Путина

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война Бен Уоллес Великобритания
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 