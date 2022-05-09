Министр обороны Великобритании: Путин и его окружение копируют нацистов

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Владимир Путин и его окружение своими действиями в Украине копируют нацистов. Об этом говорится в заявлении британского министра к 9 мая, цитаты из которого заранее разослали медиа, в частности The Guardian.

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"Вторгнувшись в Украину, Путин, его ближайшее окружение и генералы копируют фашизм и тиранию 70-летней давности, повторяя ошибки тоталитарных режимов прошлого столетия", – говорится в речи Уоллеса.

"Их неспровоцированное и незаконное вторжение в Украину, удары по невиновным гражданам и их домам, массовые зверства, в том числе умышленные против женщин и детей, разрушают память о прошлых жертвах и мировой репутации, которую когда-то имела Россия", – считает генерал.

В речи Уоллеса говорится, что профессиональные солдаты поражены поведением русской армии, которая постоянно обстреливает гражданское население и при этом не может достичь поставленных перед ней целей. Руководство армии РФ вообще следует отдать под военный суд, считает министр обороны Великобритании.

"Мало того, что они причастны к незаконному вторжению и военным преступлениям, да еще и их командование подвело своих солдат настолько, что их следовало бы привлечь в военный суд", – заявил Воллес.

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем обращении ко Дню победы над нацизмом тоже провел параллели между режимом Путина и нацистским Третьим рейхом.

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Андрей Водяный

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