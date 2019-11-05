Министр объяснила, что будет с выплатами при рождении ребенка

Юлия Соколовская (Фото: пресс-служба Кабмина)

Правительство решило оставить действующие выплаты при рождении ребенка, сообщила в Facebook министр социальной политики Юлия Соколовская.

По ее словам, она отреагировала на появившуюся в СМИ новость о том, что правительство может лишить сотни тысяч семей помощи при рождении ребенка.

Соколовская рассказала, что, действительно, обсуждалось предложение ввести адресную программу помощи при рождении, которая выплачивалась бы только тем семьям, чей среднемесячный доход на человека не превышает 15% от общего размера выплат (около 6 000 грн при выплатах примерно в 41 000 грн на ребенка).

После консультаций с органами власти и обсуждения с общественностью, было принято решение сохранить нынешний механизм помощи, сообщила Соколовская.

17 октября в Раде опровергли отмену льгот военным и рассказали о возможных изменениях.

2 октября в Минсоцполитики рассказали, как будут рассчитывать субсидии, и как их получить.

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