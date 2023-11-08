Министр спорта Гутцайт написал заявление об отставке – фото
08.11.2023, 14:20
Вадим Гутцайт (Фото: Форум Украина 30)
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт написал заявление об отставке, сообщил в Facebook глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
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"В Верховную Раду Украины поступило заявление Министра молодежи и спорта Украины Гутцайта В.М. об отставке. Заявление будет рассмотрено в ближайшее время", – написал он.
Вадим Гутцайт – украинский фехтовальщик, саблист и олимпийский чемпион. В настоящее время занимает пост президента Национального олимпийского комитета Украины. В 2020 году ряд украинских СМИ сообщали, что Гутцайт фигурирует в материалах дела о вероятных хищениях государственных средств на закупках лодок для киевских спортсменов.
Вчера, 7 ноября, двое собеседников LIGA.net в руководстве фракции Слуга народа сообщили, что на этой неделе будет рассматриваться только увольнение Гутцайта, вопроса назначения преемника в повестке дня нет.
- 27 июля Министерство молодежи и спорта разрешило украинским атлетам выступать вместе с россиянами и беларусами, если те примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе.
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