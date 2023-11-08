Министр спорта Гутцайт написал заявление об отставке – фото

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт написал заявление об отставке, сообщил в Facebook глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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"В Верховную Раду Украины поступило заявление Министра молодежи и спорта Украины Гутцайта В.М. об отставке. Заявление будет рассмотрено в ближайшее время", – написал он.

Вадим Гутцайт – украинский фехтовальщик, саблист и олимпийский чемпион. В настоящее время занимает пост президента Национального олимпийского комитета Украины. В 2020 году ряд украинских СМИ сообщали , что Гутцайт фигурирует в материалах дела о вероятных хищениях государственных средств на закупках лодок для киевских спортсменов.

Вчера, 7 ноября, двое собеседников LIGA.net в руководстве фракции Слуга народа сообщили, что на этой неделе будет рассматриваться только увольнение Гутцайта, вопроса назначения преемника в повестке дня нет.

27 июля Министерство молодежи и спорта разрешило украинским атлетам выступать вместе с россиянами и беларусами, если те примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

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