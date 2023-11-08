Міністр спорту Гутцайт написав заяву про відставку – фото

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт написав заяву про відставку, повідомив у Facebook голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"До Верховної Ради України надійшла заява Міністра молоді та спорту України Гутцайта В.М. про відставку. Заяву буде розглянуто найближчим часом", – написав він.

Вадим Гутцайт — український фехтувальник, шабліст та олімпійський чемпіон. Наразі також обіймає посаду президента Національного олімпійського комітету України. У 2020 році низка українських ЗМІ повідомляли , що Гутцайт фігурує у матеріалах справи про ймовірні розкрадання державних коштів на закупівлях човнів для київських спортсменів.

Вчора, 7 листопада, двоє співрозмовників LIGA.net у керівництві фракції Слуга народу повідомили, що цього тижня буде розглядатися лише звільнення Гутцайта, питання призначення наступника в порядку денному немає.

27 липня Міністерство молоді та спорту дозволило українським атлетам виступати разом із росіянами та білорусами, якщо ті братимуть участь у змаганнях у нейтральному статусі.

Читайте також: Епоха Бубки (не) закінчилася. Як вигнати "колективного суркіса" з українського спорту

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.