Министр в Британии записал видео в поддержку "украинских друзей"

Несмотря на выход из состава Евросоюза, Великобритания не прекратит поддерживать Украину в ее противодействии гибридной агрессии страны-оккупанта России. Об этом в своем приветственном видеообращении заявил новоназначенный в британском МИД министр по делам Европы Кристофер Пинчер.

"Мы продолжим поддерживать наших украинских друзей, которые противостоят российской агрессии", - сказал член Форин-офиса, перечислив и другие внешнеполитические темы, интересные Лондону.

As Minister for Europe and the Americas @foreignoffice, I’m looking forward to continuing to work with our international friends on many important global issues. pic.twitter.com/DnNabSgl89