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Министр в Британии записал видео в поддержку "украинских друзей"

Министр в Британии записал видео в поддержку "украинских друзей" - Фото
Кристофер Пинчер (фото - Facebook / ChristopherPincher)
12.08.2019, 15:48

Неделю назад президент Зеленский поговорил с новым британским премьером Джонсоном. Сегодня министр по делам Европы Кристофер Пинчер записал ролик.

Несмотря на выход из состава Евросоюза, Великобритания не прекратит поддерживать Украину в ее противодействии гибридной агрессии страны-оккупанта России. Об этом в своем приветственном видеообращении заявил новоназначенный в британском МИД министр по делам Европы Кристофер Пинчер.

"Мы продолжим поддерживать наших украинских друзей, которые противостоят российской агрессии", - сказал член Форин-офиса, перечислив и другие внешнеполитические темы, интересные Лондону.

Сегодня глава правительства Британии Борис Джонсон сообщил дату, когда страна выйдет из ЕС точно 31 октября.

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геополитика мид британии Кристофер Пинчер
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