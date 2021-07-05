Минкульт внес в черный список российского комментатора Губерниева

Министерство культуры 1 июля внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в список лиц, "угрожающих нацбезопасности". Соответствующие изменения опубликованы на сайте ведомства.

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По законодательству, запрещено транслировать передачи или фильмы с лицами из списка, также запрещены их гастроли и поездки в Украине.

В Минкульте не уточняют, из-за чего Губерниева внесли в список. LIGA.net обратилась в Минкульт и Службу безопасности Украины с просьбой назвать причины его включения в список.

Весной Губерниев вел концерт в Москве по случаю седьмой годовщины оккупации Россией Крыма. "Крым и Россия вместе, и это навсегда", – заявлял тогда он.

Также он называл Крым "Россией" в контексте Евро-2020, когда оценивал форму сборной Украины, на которой изображена карта страны с временно оккупированным полуостровом.

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Марк Сировой

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