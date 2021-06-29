UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Благодарю вас. Бла-го-да-рю!" Киркоров собрался устроить гастроли в Украине – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2021, 08:07
Филипп Киркоров (скриншот с видеозаписи)
Сегодня сборная Украины стартует на Евро-2020: где и когда смотреть матч с Нидерландами
Сегодня сборная Украины стартует на Евро-2020: где и когда смотреть матч с Нидерландами
"Остановите поддержку убийцы". На границе с Беларусью проходят протесты против Лукашенко
"Остановите поддержку убийцы". На границе с Беларусью проходят протесты против Лукашенко

Одобряющий оккупацию Крыма и неоднократно незаконно посещавший полуостров российский артист Филипп Киркоров, которого на днях внесли в "черный список" Минкульта, а затем убрали из него, надеется возобновить выступления в Украине. Об этом он заявил в видеообращении в соцсетях.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Благодарю вас. Бла-го-да-рю! Теперь в каждом доме Украины могут по праву звучать мои песни, по телевидению могут транслировать мои шоу, и, конечно же, очень жду живых концертов и встреч с каждым из вас", – заявил он.

В подписи к видео российский артист пишет, что "случилось немыслимое: чиновники услышали нас", и заявил привычное "музыка вне политики".

"Вы протянули России соломинку дружбы", – пишет он то ли властям Украины, то ли украинцам вообще, и надеется, что "именно из таких светлых лучей" (а не деоккупации Крыма и части Донбасса, – ред.) "в будущем мы вернемся к дружбе и уважению".

Смотрите видео: Судья КСУ Тупицкий трижды посещал Крым после его оккупации, но отрицал это – Схемы

В прошлом году артист заявил пропагандистам канала Россия 1 и у себя в Instagram, что Крым – "это мое любимое место в России". В начале 2021-го ему за это запретили въезд в Литву.

Между тем, власти Украины не видят, как Киркорова можно лишить звания "народного" артиста Украины. В 2018-м группа нардепов подала законопроект насчет этого (например, также по Лорак, ПовалийЛободеКозловскому, Бортко и Баскову), но документ был отозван.

  • 23 июня 2021 года Минкульт на основании письма от СБУ внес Киркорова в черный список "лиц, угрожающих нацбезопасности страны". Он отреагировал: заявил, что "гордится" (видео).
  • Спустя четыре дня его исключили из черного списка: также на основании письма от СБУ. В СБУ не ответили на запрос LIGA.net о том, как такое произошло.

Читайте также: Звезду советского рока внесли в черный список: одобряет оккупацию Крыма

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России Крым пропаганда оккупация филипп киркоров черный список
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 