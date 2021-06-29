Одобряющий оккупацию Крыма и неоднократно незаконно посещавший полуостров российский артист Филипп Киркоров, которого на днях внесли в "черный список" Минкульта, а затем убрали из него, надеется возобновить выступления в Украине. Об этом он заявил в видеообращении в соцсетях.

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"Благодарю вас. Бла-го-да-рю! Теперь в каждом доме Украины могут по праву звучать мои песни, по телевидению могут транслировать мои шоу, и, конечно же, очень жду живых концертов и встреч с каждым из вас", – заявил он.

В подписи к видео российский артист пишет, что "случилось немыслимое: чиновники услышали нас", и заявил привычное "музыка вне политики".

"Вы протянули России соломинку дружбы", – пишет он то ли властям Украины, то ли украинцам вообще, и надеется, что "именно из таких светлых лучей" (а не деоккупации Крыма и части Донбасса, – ред.) "в будущем мы вернемся к дружбе и уважению".

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В прошлом году артист заявил пропагандистам канала Россия 1 и у себя в Instagram, что Крым – "это мое любимое место в России". В начале 2021-го ему за это запретили въезд в Литву.

Между тем, власти Украины не видят, как Киркорова можно лишить звания "народного" артиста Украины. В 2018-м группа нардепов подала законопроект насчет этого (например, также по Лорак, Повалий, Лободе, Козловскому, Бортко и Баскову), но документ был отозван.

23 июня 2021 года Минкульт на основании письма от СБУ внес Киркорова в черный список "лиц, угрожающих нацбезопасности страны". Он отреагировал: заявил, что "гордится" (видео).

Спустя четыре дня его исключили из черного списка: также на основании письма от СБУ. В СБУ не ответили на запрос LIGA.net о том, как такое произошло.

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Евгений Пилипенко

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