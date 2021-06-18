Звезду советского рока из группы Земляне внесли в черный список: одобряет оккупацию Крыма
65-летний советский и российский музыкант Сергей Скачков, известный как фронтмен популярной в СССР рок-группы Земляне, сегодня внесен в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины. Обновленный перечень опубликовала пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
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С 28 мая в список "лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", внесено только его имя.
Теперь в перечне ровно 200 человек. Физлица попадают в него после соответствующего представления от СБУ, СНБО и Нацсовета.
Скачков является другом "путинского" мотоклуба Ночные волки, активно одобряет российскую военную агрессию против Украины (высказывания вроде "Крым всегда был русским, русским и останется"), неоднократно незаконно посещал временно оккупированный Россией полуостров.
В целом, нынешний вариант группы Земляне также активно поддерживает российскую экспансию. Музыканты выступали как в Крыму, так и на временно оккупированных территориях востока Украины. С 2009 года их кавер-версия песни "Трава у дома" стала официальным гимном российской космонавтики.
- В августе 2020 года въезд в Украину из-за посещения Крыма запретили российской певице Глюкозе.
- В декабре в аэропорту Борисполь завернули российского рок-музыканта Петра Мамонова из группы "Звуки Му".
- Бывшему солисту группы "Песняры" также запретили въезд в Украину.
- Судья КСУ Тупицкий трижды посещал Крым после его захвата Россией, но отрицал это (Схемы).
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