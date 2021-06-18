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Звезду советского рока из группы Земляне внесли в черный список: одобряет оккупацию Крыма

18.06.2021, 11:23
Звезду советского рока из группы Земляне внесли в черный список: одобряет оккупацию Крыма - Фото
Сергей Скачков (фото — Facebook-страница музыканта)

65-летний советский и российский музыкант Сергей Скачков, известный как фронтмен популярной в СССР рок-группы Земляне, сегодня внесен в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины. Обновленный перечень опубликовала пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

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С 28 мая в список "лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", внесено только его имя.

Теперь в перечне ровно 200 человек. Физлица попадают в него после соответствующего представления от СБУ, СНБО и Нацсовета.

Скачков является другом "путинского" мотоклуба Ночные волки, активно одобряет российскую военную агрессию против Украины (высказывания вроде "Крым всегда был русским, русским и останется"), неоднократно незаконно посещал временно оккупированный Россией полуостров.

В целом, нынешний вариант группы Земляне также активно поддерживает российскую экспансию. Музыканты выступали как в Крыму, так и на временно оккупированных территориях востока Украины. С 2009 года их кавер-версия песни "Трава у дома" стала официальным гимном российской космонавтики. 

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Евгений Пилипенко
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агрессия России Крым музыкант космос оккупация Земляне Сергей Скачков Трава у дома
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