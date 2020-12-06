Пограничники завернули российского рок-музыканта из-за Крыма: видео

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5 декабря в аэропорту Борисполь пограничники завернули российского рок-музыканта из группы "Звуки Му", незаконно посетившего оккупированный Россией Крым. Также ему запретили въезд в Украину на три года. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Мужчина и женщина прилетели в Украину авиарейсом из Турции. Во время прохождения контроля пограничники установили, что граждане РФ ранее незаконно посещали временно оккупированный полуостров. 

Из-за этого иностранцам отказали во въезде и дали запрет на посещение Украины на три года. Они отбыли в Турцию обратным рейсом.

  • 3 декабря сообщалось, что российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), посещавший оккупированный Крым, хочет провести в Киеве два концерта в июне 2021 года. Однако он не сможет въехать в Украину. 

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Теги: Крым, гпсу, звуки му
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