Пограничники завернули российского рок-музыканта из-за Крыма: видео

5 декабря в аэропорту Борисполь пограничники завернули российского рок-музыканта из группы "Звуки Му", незаконно посетившего оккупированный Россией Крым. Также ему запретили въезд в Украину на три года. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Мужчина и женщина прилетели в Украину авиарейсом из Турции. Во время прохождения контроля пограничники установили, что граждане РФ ранее незаконно посещали временно оккупированный полуостров.
Из-за этого иностранцам отказали во въезде и дали запрет на посещение Украины на три года. Они отбыли в Турцию обратным рейсом.
Читайте также: За Крым. Ведущей новостей российского телеканала запретили въезд в Украину – видео