Российский рэпер Баста хочет провести концерт в Киеве. Его не пустят в страну – источник

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), посещавший оккупированный Крым, хочет провести в Киеве два концерта в июне 2021 года. Однако он не сможет въехать в Украину. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил собеседник в Госпогранслужбе.

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По его словам, в сентябре этого года Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд Басте, который был введен из-за посещения музыкантом оккупированного Россией Крыма.

"Однако, до 1 октября 2021 года он находится на контроле пограничников. И при первом его появлении на пункте контроля Госпогранслужба откажет в ему посещении Украины", – отметил собеседник.

В январе 2018 года Министерство культуры Украины внесло Вакуленко в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности государства.

20 октября этого года российскому пропагандисту с телеканала Россия-1 Борису Корчевникову, который за несколько дней въехал на территорию Украины, запретили въезд в Украину на три года.

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Станислав Стороженко , Юрий Смирнов

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