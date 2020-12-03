UA

Российский рэпер Баста хочет провести концерт в Киеве. Его не пустят в страну – источник

03.12.2020, 11:51
Российский рэпер Баста хочет провести концерт в Киеве. Его не пустят в страну – источник - Фото
Василий Вакуленко (фото - Баста|Ноггано / Facebook)

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), посещавший оккупированный Крым, хочет провести в Киеве два концерта в июне 2021 года. Однако он не сможет въехать в Украину. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил собеседник в Госпогранслужбе.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

По его словам, в сентябре этого года Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд Басте, который был введен из-за посещения музыкантом оккупированного Россией Крыма.

"Однако, до 1 октября 2021 года он находится на контроле пограничников. И при первом его появлении на пункте контроля Госпогранслужба откажет в ему посещении Украины", – отметил собеседник.

Читайте также: За Крым. Ведущей новостей российского телеканала запретили въезд в Украину – видео

Станислав Стороженко, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
Баста Василий Вакуленко Россия оккупация крыма ГПС

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Власть советов. Как устроен Офис президента Зеленского

LIGA РадниківВласть советов. Как устроен Офис президента Зеленского
 