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Минобороны: Бахмут выполняет военные задачи, даже если россиянам удается продвигаться

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 18:23
Минобороны: Бахмут выполняет военные задачи, даже если россиянам удается продвигаться - Фото
Анна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Оборона Бахмута выполняет свои военные задачи, даже если российским оккупантам удается продвинуться вперед. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

По ее словам, противник получил задачу захватить Бахмут до 9 мая, так как в Москве любят символизм, однако это слабая сторона россиян, так как они предсказуемы. 

Она отметила, что за Бахмут уже несколько месяцев продолжаются ожесточенные бои, а пиковая ситуация сохраняется уже несколько недель. 

"Своеобразной заслонкой выступает оборона Бахмута, которая не дает врагу продвигаться. Несмотря на то, что местами им удается продвинуться, военные задачи выполняются. Город они не захватили, мы уничтожаем технику, лучшие подразделения и ослабляем их наступательный потенциал", — сказала Маляр.

  • Командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" полковник Павел Палиса заявил, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
  • 1 мая 2023 года представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что РФ понесла 100 000 потерь за последние пять месяцев боев в районе Бахмута, из них было убито около 20 000 оккупантов.
  • ВСУ назвали количество россиян под Бахмутом: более 25 000, 154 орудия и 56 РСЗО.

Читайте также: ВСУ: Россия скоро установит рекорд Гиннесса по количеству сроков оккупации Бахмута. План сорван

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс минобороны бахмут Анна Маляр
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