Минобороны Британии: Угрозы для страны на фоне войны РФ против Украины больше не отдалены
Угрозы для Великобритании от российского вторжения в Украину "больше не удалены". Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО, глава стратегического обзора оборонного потенциала Британии Джордж Робертсон, цитирует Sky News.
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"Мы должны признать... что угрозы для нашей страны и наших граждан больше не являются теоретическими. Они больше не являются отдаленной возможностью", – сказал Робертсон.
Он подчеркнул, что любой, "нуждающийся в напоминании о том, какие ставки сделаны в современном мире, должен взглянуть на развратное поведение путинских оккупантов в тех частях Донбасса и Крыма, которые они временно оккупировали".
- 31 марта 2023 года The Telegraph писало, что британская армия с 2018 года потеряла несколько десятков единиц оружия. В их числе гранатометы, пулеметы и ракетные установки, а также более 1000 компьютеров, которые использовали руководители оборонных ведомств.
- 23 июля новый министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что состояние британских Вооруженных сил "намного хуже, чем мы думали".
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