Новый министр обороны Британии – о состоянии армии страны: Все гораздо хуже, чем мы думали

Джон Хили пообещал "новую эру" для Вооруженных сил Великобритании, поскольку сейчас армия находится на низком уровне

Джон Хили (Фото: ЕРА/ADAM VAUGHAN)

Новый министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что состояние британских Вооруженных сил "намного хуже, чем мы думали". Его цитирует Sky News.

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Проработав в новой должности две недели, глава Минобороны Британии заявил о неудовлетворительном состоянии национальной армии, истощенной десятилетиями сокращений: "Теперь мы видим, что эти проблемы гораздо серьезнее, чем мы думали".

Хили заявил, что проблемы почти всюду: от сухопутных войск и Королевского морского флота до Военно-воздушных сил.

"Истощенность сил, расточительность в закупках, низкий моральный дух, кризис с набором и содержанием персонала и ветераны, которые не могут получить доступ к услугам, которых они заслуживают", – перечислил глава британского оборонного ведомства.

Подводя итог сказанному, Хили пообещал "новую эру" для Вооруженных сил Великобритании.

31 марта 2023 года The Telegraph писало, что британская армия с 2018 года потеряла несколько десятков единиц оружия. В их числе гранатометы, пулеметы и ракетные установки, а также более 1000 компьютеров, которые использовали руководители оборонных ведомств.

Хили стал министром обороны 5 июля 2024 года.

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